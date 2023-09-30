На замену Маляр в Минобороны рассматривают двух кандидатов, - СМИ

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в военных органах.

Отмечается, что новым заместителем министра обороны, отвечающим за информационную политику, может стать Сергей Череватый. Сейчас он является заместителем командующего ОСУВ "Хортица" по стратегическим коммуникациям и спикером Восточной группировки ВСУ.

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Кроме того, еще одним из возможных кандидатов является спикер Военно-Морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Как заявил один из собеседников издания, вопрос кандидатуры в Минобороны все еще решается и финального решения пока нет.

Изменения в Минобороны: что известно

5 сентября Верховная Рада Украины поддержала отставку Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. По словам президента Владимира Зеленского, Министерство обороны нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом.

Днем позже нардеп Алексей Гончаренко сообщил , что после увольнения министра обороны Украины Алексея Резникова трое его заместителей написали заявления на увольнение. В частности, речь шла о Владимире Гаврилове, Виталии Дейнеге и Андрее Шевченко.

Однако это заявление опроверг один из должностных лиц МОУ Дейнега. Он отметил, что определенное количество людей в Украине желает его отстранения от должности. По словам чиновника МОУ, за эти полгода он "стоит костью в горле целому клубку очень разных интересов".

6 сентября Верховная Рада Украины согласовала назначение Рустема Умерова министром обороны. Ранее он занимал должность главы Фонда госимущества. По его словам , во главе Минобороны он будет вводить стандарты НАТО и цифровизировать военный учет, включая ВЛК.

Впоследствии, 18 сентября, Кабинет Министров Украины уволил с должности заместителей министра обороны, а также госсекретаря министерства. В частности, в отставку отправили Анну Маляр.

Впоследствии УП со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве сообщило , что все заместители написали заявления на увольнение добровольно после просьбы нового главы Минобороны Рустема Умерова. Там отмечают, что уволенные больше не вернутся на должности.

В настоящее время продолжаются консультации относительно кандидатов в заместители министра обороны. Кроме того, источник, приближенный к Минобороны, отметил, что в составе министерства "идет полное обновление".