На закупку систем ПВО Украина получит от Канады более $24 млн
Канада выделит 24,5 миллиона долларов возглавляемому Великобританией партнерству, которое покупает для Украины оборудование противовоздушной обороны
Об этом сообщает министерство обороны Канады со ссылкой на слова министра Билла Блэра.
Билл Блэр заявил, что Канада будет способствовать партнерству под руководством Соединенного Королевства, поставляющего высокоприоритетное оборудование противовоздушной обороны в Украину, и выделит на это 24,5 миллиона долларов.
"Вместе Канада и Соединенное Королевство поддерживают Украину, когда она борется за защиту от незаконного и неоправданного вторжения России. Канада высоко оценивает мужество и силу украинцев, и мы будем продолжать поддерживать их всесторонней военной помощью, необходимой для борьбы и победы", - отметил министр обороны Канады .
Сообщается, что этот вклад является частью военной помощи Киеву на сумму 500 миллионов канадских долларов, которую премьер-министр Джастин Трюдо объявил в июне.
Эта инициатива была начата в июне 2023 года несколькими странами, включая Данию, Нидерланды, Великобританию и Соединенные Штаты, с целью обеспечить срочно необходимые ракеты противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине защититься от ракетных ударов и атак дронами со стороны России.
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Министр обороны Украины Рустем Умеров пообщался по телефону с министром обороны Канады Биллом Блэром о возможности укрепления обороноспособности Украины.
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