Об этом сообщает Politico .

По словам четырех дипломатов, спор произошел 22 мая во время закрытой встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Когда Сиярто повторил требование Будапешта к Киеву снять санкции с венгерского банка OTP для разблокирования помощи Украине, Бербок ответила, что финансовое учреждение признает оккупацию РФ Луганска и Донецка и предоставляет кредиты российским военным.

Тем не менее, один из дипломатов заявил такой обмен мнениями "цивилизованным, который состоялся в рамках дискуссии".

Источники добавили, что Швеция и Эстония также давили на Венгрию.

Министры обороны ЕС обсудят военную поддержку Украины на встрече 23 мая.