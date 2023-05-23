На закрытой встрече глав МИД Евросоюза Бербок поссорилась с Сиярто из-за блокирования Венгрией помощи Украине, - Politico
Глава МИД Германии Анналена Бербок устроила спор с коллегой из Венгрии Петером Сиярто из-за блокирования Будапештом помощи Украине
Об этом сообщает Politico .
По словам четырех дипломатов, спор произошел 22 мая во время закрытой встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.
Когда Сиярто повторил требование Будапешта к Киеву снять санкции с венгерского банка OTP для разблокирования помощи Украине, Бербок ответила, что финансовое учреждение признает оккупацию РФ Луганска и Донецка и предоставляет кредиты российским военным.
Тем не менее, один из дипломатов заявил такой обмен мнениями "цивилизованным, который состоялся в рамках дискуссии".
Источники добавили, что Швеция и Эстония также давили на Венгрию.
Министры обороны ЕС обсудят военную поддержку Украины на встрече 23 мая.
- 17 мая Сиярто заявил, что Венгрия заблокирует очередной транш финансовой помощи ЕС Украине в размере 500 млн евро из-за внесения банка OTP в список спонсоров войны.
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