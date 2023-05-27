На захваченных территориях Запорожья оккупанты регистрируют всю сельхозтехнику

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По данным городского главы, с 1 июля "фейковая оккупационная структура" начнет перерегистрацию всей самоходной сельхозтехники и ее техническое освидетельствование. Федоров отметил, что осматривать комбайны будут прямо на предприятиях, а к фермерам приедут и домой.

Он отметил, что оккупантам уже мало украинского зерна – они готовятся бежать с сельхозтехникой.

"На ТОТ Запорожской области враг собрался зарегистрировать каждый комбайн. Для этого начинает работу целый "гостехнадзор". Составляя очередные списки привлекательного для кражи, оккупантам следовало бы быть бдительнее. Наши сельхозпроизводители уже продемонстрировали: и старенький трактор способен умыкнуть их аналоговнетную технику", - отметил Федоров.