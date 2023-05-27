На захваченных территориях Запорожья оккупанты регистрируют всю сельхозтехнику
Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что на временно оккупированном Запорожье оккупанты готовятся вести учет всей сельхозтехники. Для этого начинает работу Гостехнадзор
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
По данным городского главы, с 1 июля "фейковая оккупационная структура" начнет перерегистрацию всей самоходной сельхозтехники и ее техническое освидетельствование. Федоров отметил, что осматривать комбайны будут прямо на предприятиях, а к фермерам приедут и домой.
Он отметил, что оккупантам уже мало украинского зерна – они готовятся бежать с сельхозтехникой.
"На ТОТ Запорожской области враг собрался зарегистрировать каждый комбайн. Для этого начинает работу целый "гостехнадзор". Составляя очередные списки привлекательного для кражи, оккупантам следовало бы быть бдительнее. Наши сельхозпроизводители уже продемонстрировали: и старенький трактор способен умыкнуть их аналоговнетную технику", - отметил Федоров.
- Мэр Мелитополя Федоров рассказал , что россияне обстреливают оккупированные города на Запорожье, чтобы принудить людей к "эвакуации".
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