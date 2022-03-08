На захваченных территориях оккупанты создали 10 тактических групп психологической борьбы, чтобы распространять пропаганду, - Минобороны
Российские захватчики на временно оккупированных территориях применяют к местным жителям насильственные действия и психологическое давление
Об этом сообщает Минобороны.
"На территориях Херсонской и Николаевской областей, временно занятых врагом, после 24 февраля 2022 года, для влияния на местное население оккупанты используют подразделения психологической борьбы", - говорится в сообщении министерства.
По имеющейся информации, россияне создали до 10 тактических групп психологической борьбы с задачами проведения пропагандистской работы с местным населением.
"Оккупанты запугивают население северной части временно оккупированной территории АР Крым наступлением Вооруженных Сил Украины. Кроме того, ФСБ создает там оперативные группы для работы с населением, в том числе для выявления сопротивления", - отмечает Минобороны.
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