На захваченных территориях оккупанты создали 10 тактических групп психологической борьбы, чтобы распространять пропаганду, - Минобороны

Об этом сообщает Минобороны.



"На территориях Херсонской и Николаевской областей, временно занятых врагом, после 24 февраля 2022 года, для влияния на местное население оккупанты используют подразделения психологической борьбы", - говорится в сообщении министерства.



По имеющейся информации, россияне создали до 10 тактических групп психологической борьбы с задачами проведения пропагандистской работы с местным населением.



"Оккупанты запугивают население северной части временно оккупированной территории АР Крым наступлением Вооруженных Сил Украины. Кроме того, ФСБ создает там оперативные группы для работы с населением, в том числе для выявления сопротивления", - отмечает Минобороны.