На захваченных территориях Донбасса оккупанты сменили код мобильного оператора "ДНР" на российский
На временно оккупированных территориях Донбасса мобильный оператор "ДНР" "Феникс" изменил код на российский
Об этом в телеграмме написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"С сегодняшнего дня код оператора мобильной связи террористов из "ДНР" "Феникс" изменен на код России +7. Интеграция оккупированных территорий в Россию набирает обороты даже в мелочах", - подчеркнул он.
- 26 марта сообщалось, что в оккупированной части Мариуполя россияне выдают карточки непризнанного мобильного оператора "Феникс" и стремятся оставить местное население без связи с миром.
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