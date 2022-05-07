На захваченных территориях Донбасса оккупанты сменили код мобильного оператора "ДНР" на российский

Об этом в телеграмме написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"С сегодняшнего дня код оператора мобильной связи террористов из "ДНР" "Феникс" изменен на код России +7. Интеграция оккупированных территорий в Россию набирает обороты даже в мелочах", - подчеркнул он.

26 марта сообщалось, что в оккупированной части Мариуполя россияне выдают карточки непризнанного мобильного оператора "Феникс" и стремятся оставить местное население без связи с миром.

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