На Закарпатье вспышка полиомиелита: инфицированы 5 детей, одна девочка частично парализована

Об этом сообщила главная эпидемиологиня области Виктория Тимчик, передает BBC News Украина .



Эпидемиологиня отметила, что речь идет о двух разных очагах, один из которых связан с недавней вспышкой полиомиелита в Ровенской области.



Первый случай в Закарпатье зафиксировали у 12-летней жительницы Тячевского района. У нее 13 сентября развились острые кишечные расстройства. Через три дня у девочки повысилась температура, а 17 сентября появилась боль в пояснице и лихорадка с температурой 39 градусов. 18 сентября ребенок уже не мог встать на ногу.



19 сентября девочку госпитализировали в областную детскую больницу с подозрением на острый вялый паралич. Медики отобрали образцы и отправили в Киев в референс-лабораторию вирусологических исследований Центра общественного здоровья.



Медицинский директор Закарпатской областной детской больницы Магдалина Семеняк рассказала, что лаборатория обнаружила полиовирус I типа (вакциноассоциированный), который позже подтвердили в лаборатории в Хельсинки.



При этом начальные симптомы в виде расстройств пищеварения наблюдались и у двух других детей детей из семьи больной девочки, однако полиовирус у них не подтвердился.



13 октября больную девочку перевели из инфекционного отделения в неврологическое. По словам Магдалины Семеняк, для восстановления утраченной нейропроходимости понадобится год или полтора активной работы. Пока подвижность левой ноги девочки не восстановилась, ребенку трудно опираться на ногу. В течение года школьница будет проходить реабилитационные физпроцедуры, массажи, витаминотерапию.



Виктория Тимчик отметила, что заболевание девочки с Тячевщины не связано со случаем полиомиелита у невакцинированного ребенка из Ровенской области, однако в ходе расследования был обнаружен другой очан заболевания, локализацию которого не разглашают по этическим соображениям.



Так, полиовирус II типа подтвердили у четырех детей с Закарпатья, которые имели контакты с инфицированным ребенком из Ровенской области. По данным Виктории Тимчик, дети находятся дома под контролем семейного врача и родительским наблюдением.



При этом ни один ребенок из инфицированных также не имел прививки от полиомиелита.



Издание отмечает, что от вакцинации детей родители отказались по религиозным убеждениям.