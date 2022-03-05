На Закарпатье впервые звучали сирены. Но случайно
В Закарпатской области не объявляли воздушную тревогу
Об этом сообщила пресс-служба ОВА в Telegram.
"В Закарпатской области НЕ объявлена воздушная тревога. Срабатывание приложения было ложным", - говорится в сообщении.
Там напомнили, что следует обращать внимание и на другие сигналы воздушной тревоги: сирены, радио, телевизионное оповещение.
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