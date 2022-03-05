На Закарпатье впервые звучали сирены. Но случайно

Об этом сообщила пресс-служба ОВА в Telegram.



"В Закарпатской области НЕ объявлена воздушная тревога. Срабатывание приложения было ложным", - говорится в сообщении.



Там напомнили, что следует обращать внимание и на другие сигналы воздушной тревоги: сирены, радио, телевизионное оповещение.