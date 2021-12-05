На Закарпатье во время катания на снегоходах заблудились трое туристов
На Закарпатье спасатели искали трех туристов, заблудившихся в горах во время прогулки на снегоходах
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
В субботу, 4 декабря в 18:02 спасателям Закарпатья поступило сообщение о том, что во время катания на снегоходах в районе полонины Руна Турье-Реметовской территориальной общины Ужгородского района потеряли ориентир местности и заблудились трое мужчин.
Телефонная связь с ними периодически появлялась и спасатели направляли их на верный путь, двигаясь навстречу.
Наконец, 5 декабря, двое мужчин добрались до туристической базы, а поиски третьего туриста продолжаются.
"В 13:15 два гражданина вышли на связь и сообщили, что они находятся на одной из турбаз в селе Лумшоры, Турье-Реметовской территориальной громаде. Поиски третьего продолжаются", - заявили в ГСЧС.
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