На Закарпатье усилят карантин из-за увеличения COVID-случаев

Об этом говорится на сайте Закарпатской ОГА.

Глава ОГА Виктор Микита отметил, что в регионе складывается критическая ситуация с коронавирусом, и три дня подряд область соответствует "красному" уровню эпидемической опасности.

"Статистика впечатляет: на 81% увеличилось недельное количество новых больных, число лиц с подтвержденным COVID-19 в течение трех дней подряд превішало 800, что является абсолютным рекордом для нашего края в целом с начала пандемии", - отметил он.

Так, областная комиссия по ТЭБ и ЧС поручила перевести все массовые мероприятия в режим интернет-стриминга, отменить все совещания или максимально перевести их в режим телефонных или видеоконференций.

В свою очередь районным государственным администрациям и местным исполкомам рекомендовали запретить прием людей без сертификатов вакцинации от COVID.

Напомним, Закарпатская область находится в "оранжевой" зоне , где местные власти могут по своему усмотрению усиливать карантин.

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