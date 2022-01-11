На Закарпатье священник уговорил вора, пытавшегося ограбить храм, сдаться полиции
На Закарпатье служитель храма застал преступника, когда тот вынимал деньги из ящика для сбора пожертвований на лечение больного ребенка
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
10 января 2022 года священник храма в селе Колочава Хустского района Закарпатской области позвонил в полицию и сказал, что неизвестный мужчина похитил из помещения храма деньги.
Церковник пристыдил вора и остался с ним в храме до приезда полицейских
.
Человек, которого поймали на краже, уже имел судимость, поэтому не решился бежать.
Прибывшие в храм правоохранители выяснили, что кражу совершил 37-летний житель села Абрикосовка Херсонской области.
Мужчина сумел подобрать ключ к двери храма.
Деньги, которые он спрятал в карманах куртки, полицейские изъяли.
По факту правонарушения следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.15 ч.3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины: покушение на кражу, совершенное с проникновением.
Злоумышленник был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит от 3 до 6 лет заключения.
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