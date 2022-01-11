На Закарпатье священник уговорил вора, пытавшегося ограбить храм, сдаться полиции

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.



10 января 2022 года священник храма в селе Колочава Хустского района Закарпатской области позвонил в полицию и сказал, что неизвестный мужчина похитил из помещения храма деньги.



Церковник пристыдил вора и остался с ним в храме до приезда полицейских

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Человек, которого поймали на краже, уже имел судимость, поэтому не решился бежать.



Прибывшие в храм правоохранители выяснили, что кражу совершил 37-летний житель села Абрикосовка Херсонской области.



Мужчина сумел подобрать ключ к двери храма.



Деньги, которые он спрятал в карманах куртки, полицейские изъяли.



По факту правонарушения следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.15 ч.3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины: покушение на кражу, совершенное с проникновением.



Злоумышленник был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит от 3 до 6 лет заключения.

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