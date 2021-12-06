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На Закарпатье сожгли авто журналиста и его жены: Денисова просит полицию расследовать факт устрашения

6 декабря, 2021 понедельник
12:49
Общество

Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова призвала полицию расследовать поджог двух автомобилей - закарпатского журналиста Павла Билецкого и его жены. Омбудсмен просит полицию расследовать инцидент по факту устрашения

Об этом она сообщила в Facebook.

В воскресенье, 5 декабря, журналист Павел Билецкий опубликовал видео, на котором горит его машина.

"Вот цена правды", - сказал он. Билецкий связывает поджог с его профессиональной деятельностью.


По словам Денисовой, полиция Закарпатской области внесла сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 194 УК (преднамеренное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога). Омбудсмен обратилась к Главе Нацполиции Игорю Клименко с требованием расследования по факту устрашения журналиста, а также установления лиц, причастных к совершению преступления, и привлечению их к ответственности.

"Прошу безотлагательно проинформировать меня о результатах рассмотрения и принятых мерах. Напомню, уничтожение имущества, что осуществляется путем поджога с целью препятствования профессиональной деятельности журналистов, - это преступление, за которое необходимо наказание в соответствии со статьями 194 и 171 Уголовного кодекса Украины", - отметила она.
  • Напомним, в ночь на 30 января 2020 года в центре Львова сожгли автомобиль журналистки Радио Свобода Галины Терещук. Организатором поджога оказался полицейский. Он действовал по заказу львовянина, подозреваемого в организации масштабных контрабандных схем.

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