На Закарпатье снова поймали на контрабанде нарушителя, из-за которого погиб пограничник
На Закарпатье пограничный наряд снова задержал на контрабанде фигуранта правонарушения, после которого погиб офицер Вадим Березенский
Об этом сообщил глава ГПСУ Сергей Денейко на своей странице в Facebook.
"Сегодня его снова задержали при попытке переместить сигареты в Румынию. При нем также нашли тепловизор и радиостанцию, позволявшие ночью отслеживать пограничников и общаться с сообщниками", - написал он.
Дейнеко отметил, что возвращение уголовной ответственности за контрабанду товаров крайне необходимо.
"Ведь мы видим, что административная ответственность не пугает нарушителей и они снова возвращаются к незаконным сделкам. Я еще раз подчеркну: как только первые нарушители начнут получать реальные сроки заключения, другие быстро задумаются, стоит ли рисковать свободой ради денег", - отметил глава ГПСУ .
Кроме того, он напомнил, что пограничники хорошо помнят трагический ноябрь 2018-го. Тогда именно дерзость контрабандистов привела к гибели офицера-пограничника.
Слушания по делу продолжаются, а на одном из последних судебных заседаний рассматривались телефонные разговоры контрабандиста с сообщниками, на которых он фактически признается в содеянном, ведь говорил, что переехал пограничника автомобилем.
Дейнеко написал, что убийству начальника отдела пограничной службы "Деловое" предшествовало задержание на берегу Тиса нарушителя в гидрокостюме.
"При себе он имел деньги, наверное, полученные за осуществление контрабандной сделки. Именно его приехал отвоевывать подозреваемый в убийстве Березенского. Безнаказанность порождает дерзость", - подчеркнул глава ГПСУ.
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