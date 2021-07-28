На Закарпатье снова поймали на контрабанде нарушителя, из-за которого погиб пограничник

Об этом сообщил глава ГПСУ Сергей Денейко на своей странице в Facebook.



"Сегодня его снова задержали при попытке переместить сигареты в Румынию. При нем также нашли тепловизор и радиостанцию, позволявшие ночью отслеживать пограничников и общаться с сообщниками", - написал он.



Дейнеко отметил, что возвращение уголовной ответственности за контрабанду товаров крайне необходимо.



"Ведь мы видим, что административная ответственность не пугает нарушителей и они снова возвращаются к незаконным сделкам. Я еще раз подчеркну: как только первые нарушители начнут получать реальные сроки заключения, другие быстро задумаются, стоит ли рисковать свободой ради денег", - отметил глава ГПСУ .



Кроме того, он напомнил, что пограничники хорошо помнят трагический ноябрь 2018-го. Тогда именно дерзость контрабандистов привела к гибели офицера-пограничника.



Слушания по делу продолжаются, а на одном из последних судебных заседаний рассматривались телефонные разговоры контрабандиста с сообщниками, на которых он фактически признается в содеянном, ведь говорил, что переехал пограничника автомобилем.



Дейнеко написал, что убийству начальника отдела пограничной службы "Деловое" предшествовало задержание на берегу Тиса нарушителя в гидрокостюме.



"При себе он имел деньги, наверное, полученные за осуществление контрабандной сделки. Именно его приехал отвоевывать подозреваемый в убийстве Березенского. Безнаказанность порождает дерзость", - подчеркнул глава ГПСУ.

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