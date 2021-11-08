На Закарпатье работники автовокзала продавали фейковые COVID-справки по 350 грн.
Полицейские разоблачили работников мукачевского автовокзала, которые продавали поддельные тесты на COVID-19
Об этом сообщили в пресс- центре МВД .
"Следователи полиции Мукачевщины проводят досудебное расследование по факту изготовления и сбыта COVID-справок с признаками подделки. Речь идет об экспресс-тестах на COVID-19, которые работники вокзала продавали за фиксированную сумму", - говорится в сообщении.
Клиентами мошенников были пассажиры межобластного и международного сообщения. Они не проходили медобследования, а покупали поддельную справку за 350 грн.
Полицейские разоблачили злоумышленников во время продажи очередного фейкового документа. Также они изъяли поддельные справки. Теперь их будут изучать эксперты.
Следователи квалифицировали правонарушения по ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (Подделка документов, печатей, штампов, бланков и их сбыт).
Кроме этого, правоохранительные органы устанавливают, кто успел купить поддельную справку и воспользоваться ею, поскольку такие действия тоже преступны. Также выясняют лица других причастных к совершению правонарушения. Им грозит до пяти лет тюремного заключения.
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