На Закарпатье работники автовокзала продавали фейковые COVID-справки по 350 грн.

Об этом сообщили в пресс- центре МВД .



"Следователи полиции Мукачевщины проводят досудебное расследование по факту изготовления и сбыта COVID-справок с признаками подделки. Речь идет об экспресс-тестах на COVID-19, которые работники вокзала продавали за фиксированную сумму", - говорится в сообщении.



Клиентами мошенников были пассажиры межобластного и международного сообщения. Они не проходили медобследования, а покупали поддельную справку за 350 грн.



Полицейские разоблачили злоумышленников во время продажи очередного фейкового документа. Также они изъяли поддельные справки. Теперь их будут изучать эксперты.



Следователи квалифицировали правонарушения по ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (Подделка документов, печатей, штампов, бланков и их сбыт).



Кроме этого, правоохранительные органы устанавливают, кто успел купить поддельную справку и воспользоваться ею, поскольку такие действия тоже преступны. Также выясняют лица других причастных к совершению правонарушения. Им грозит до пяти лет тюремного заключения.

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