Об этом сообщает Национальная полиция.

Сообщается, что полицейские Закарпатья разоблачили канал незаконной переправки военнообязанных заграницу. Противоправную деятельность выявили оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области вместе со следователями полиции области и работниками Государственной пограничной службы региона.

Стало известно, что трое молодых людей в возрасте от 23 до 29 лет обустроили схему переправки ухилянтов через госграницу в страны ЕС. Для этого подозреваемые определяли информацию о времени и месте несения службы пограничных нарядов вдоль реки Тиса. В дальнейшем выдавали уклоняющимся гидрокостюм для переправки через реку.

Правонарушителям объявлены подозрения по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины. Всем троим может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 9 лет.

В Винницкой области 19 мая суд признал двух молодых людей виновными в попытке подкупить пограничников и незаконно покинуть территорию Украины

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