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На Закарпатье полиция разоблачила мужчин, которые незаконно переправляли через границу ухилянтов

20 мая, 2022 пятница
11:50
Криминал

Полиция Закарпатья задержала молодых людей, незаконно транспортировавших военнообязанных через госграницу

Об этом сообщает Национальная полиция.

Сообщается, что полицейские Закарпатья разоблачили канал незаконной переправки военнообязанных заграницу. Противоправную деятельность выявили оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области вместе со следователями полиции области и работниками Государственной пограничной службы региона.

Стало известно, что трое молодых людей в возрасте от 23 до 29 лет обустроили схему переправки ухилянтов через госграницу в страны ЕС. Для этого подозреваемые определяли информацию о времени и месте несения службы пограничных нарядов вдоль реки Тиса. В дальнейшем выдавали уклоняющимся гидрокостюм для переправки через реку.

Правонарушителям объявлены подозрения по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины. Всем троим может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 9 лет.

  • В Винницкой области 19 мая суд признал двух молодых людей виновными в попытке подкупить пограничников и незаконно покинуть территорию Украины

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