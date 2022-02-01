На Закарпатье пограничники задержали вертолет контрабандистов

Об этом пишет пресс-центр ГПСУ.



"Межведомственная группа офицеров оперативно-розыскных подразделений Мукачевского пограничного отряда совместно с сотрудниками Управления СБУ и ГУ Нацполиции в Закарпатской области обнаружила вертолет в Хустском районе", - говорится в сообщении.



Как отмечается, чтобы летательный аппарат не заметили, дельцы прятали его в горной труднодоступной местности.



Сообщается, что в кабине вертолета находились рассыпанные пачки с сигаретами, однако правоохранители не исключают, что этим летательным аппаратом могли незаконно перемещать и нелегальных мигрантов в соседние страны.



"В настоящее время информация проверяется, правоохранители устанавливают причастных к преступной деятельности лиц", - добавили в пресс-службе.



Известно, что вертолет взят под охрану и начато досудебное расследование по ст. 334 УК "Нарушение правил международных полетов".



Кроме того, пограничниками совместно с венгерскими коллегами организованы мероприятия по разоблачению нарушителей с обеих сторон границы.



Заметим, что обнаруженный вертолет имеет грузоподъемность на шасси 750 кг. В пассажирском исполнении он может взять на борт 6 пассажиров, развивать скорость около 185 км/ч и преодолевать расстояние более 550 км, при этом в багажный отсек вертолета может быть загружено до полусотни ящиков сигарет.

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