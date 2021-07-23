На Закарпатье поезд столкнулся с грузовиком: эвакуированы более 220 человек, есть пострадавшие
В Закарпатской области на железнодорожном переезде поезд столкнулся с грузовиком. Водителя грузовика и двух пассажиров поезда госпитализировали в больницу
Об этом сообщает пресс-служба УЗ и представитель Управления ГСЧС в Закарпатской области Федор Филип.
В Укрзализныце отмечают, что водитель грузовика выехал на пути, несмотря на работающую переездной сигнализации. В результате действия водителя произошла авария с пассажирским поездом № 14 Киев - Солотвино на переезде в Закарпатской области.
"Локомотив поезда сошел с рельсов первой колесной парой. По предварительной информации несколько пассажиров обратились к медикам, которые работают на месте происшествия", - говорится в сообщении.
На месте инцидента работают медики, полиция и комиссия УЗ.
"Пассажиров рейса будут доставлены на станцию Солотвино дизель-поездом. Пассажиров обратного рейса поезда Солотвино - Киев дизель-поездом будет доставлен на станцию Королево, откуда поезд отправится в столицу Украины", - говорится в сообщении.
В ГСЧС отмечают, что пока известно о трех пострадавших - это водитель грузовика и двое пассажиров. Они госпитализированы в больницу. Также, по его словам, с поезда эвакуировали 226 пассажиров - пока местная власть организует подвоз людей от дороги до автостанции города Хуст.
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