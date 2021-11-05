На Закарпатье не только лучшие кофе и коньяк, а есть много неистовых событий, - Забужко

Так считает Оксана Забужко, которая сегодня участвует в форуме идей и решений “Re:Open Zakarpattia”, в дискуссии о западных мультикультурных фронтитах Украины и их роли для сплоченности и интеграции в евроатлантический Запад.



"Имею проблему с термином "мультикультурализм", и не только я, а вся политологическая и социологическая наука. Самому концепту мультикультурализма в социологии действительно мы обязаны Западу, западным государствам, которые в 18-19 веке создали унитарное государство, а затем решили позаботиться о "нацменьшинствах, которые не додушили, - говорит Оксана Забужко. - Все это уже история, потому что концепт вводился как рабочий по отношению к иммигрантам. И нам, в 2021, кажется анахроничным после того, как в 2010 году Ангела Меркель признала, что мультикультурализм как "политический концепт в Германии не работает, нужно думать, как интегрироваться".



По словам Оксаны Забужко, в условиях 8-го года войны, когда концепт нацбезопасности "за скобками", акценты все-таки нужно ставить на "сшивание страны".



"В условиях войны и 20 лет до этого последовательно расшивали, начиная от так называемой медиаформы, когда в каждом регионе свои медиановости, когда можно рассказывать что угодно о "страшном Донбассе" или "страшной Галиции". И только когда люди начинают ездить, все меняется", – считает писательница.



По ее мнению, проблема в отсутствии не только качественного транспортного сообщения, но и единственного информационного поля внутри страны.



"Целой Украине для начала нужно открыть Закарпатье, здесь не только лучшие кофе и коньяк, здесь происходит множество неистовых событий. Есть отличный фестиваль "Чендей-фест". Это прецедент среди локальных литературных фестивалей, то почему не сделать "Чендей фест международным фестивалем, который будет развиваться и давать свое культурное лицо на фоне всей Украины? Или выставку закарпатской школы искусства? Чтобы при слове "импрессионизм" возникали полотна от Эрдели до Коцки с мыслью: это наше, это у нас, - говорит Оксана Забужко. - Такого рода вещи они требуют дорог, транспортной связи, прежде всего, физической доступности Закарпатья. Чтобы Закарпатье не было где-то там за горами, этакая латифундия. Первое условие – ощущение успеваемости и экономической и всяческой другой, и только тогда уже мультикультурной, о правах меньшинств, специфике интеграции".



Должна быть интегрированность региона на уровне инфраструктуры и на уровне смысловых ценностных культурных координат и парадигм, где бы Закарпатье было не где-то, а здесь, добавила писательница.