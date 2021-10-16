На Закарпатье напуганные пограничниками контрабандисты бросили 30 ящиков с сигаретами, на Буковине - 19

Каждый раз речь шла о десятках ящиков с сигаретами, приводит подробности Еспресо.TV.

"Да, вчера после обеда пограничный наряд отделения "Бодалово" обнаружил движение двух человек, которые изрядно загрузились сигаретами и направлялись к границе, чтобы перебросить товар в соседнюю Венгрию. Одного гражданина Украины задержали. Рядом с ним было 2800 пачек сигарет. Его "напарник" сбросил носилки и убежал. В отношении задержанного пограничники составили протоколы по ст. 202 и ч.1 ст 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Поиски второго "носителя" продолжаются", - рассказали пограничники сегодня, 16 октября.

Немного большая и более ловкая группа лиц попалась пограничным оперативникам на участке отделения "Богдан". В ходе реализации оперативной информации пограничники зафиксировали движение группы лиц с пакетами. Однако, несмотря на большую партию табачных изделий, ни один контрабандист не стал рисковать. Только заметили пограничников все, как один, покинули груз и бросились в бега. В общем незаконный "караван" оставил после себя 19 ящиков табачных изделий (9730 пачек сигарет). Сейчас личности устанавливаются. Сигареты доставлены в пограничное подразделение, запланирована передача товара сотрудникам ГФС.

Еще 6 пакетов сигарет покинули молодые люди, бежавшие от пограничного наряда отдела "Вилок". Неизвестные растворились в темноте, оставив только следы, которые вывели охранников границы к окраине населенного пункта Четфалва, что находится недалеко от границы с Венгрией. Поиски причастных к попытке незаконного перемещения сигарет человек продолжаются, а товар, который они не донесли до пункта назначения, около 4 тысяч пачек сигарет пограничники передадут ГФС в установленном порядке.