На Закарпатье начали вакцинацию рома, - депутат Ужгородского горсовета
На Закарпатье начали прививать против коронавируса цыганское население
Об этом сообщил депутат Ужгородского горсовета, представитель цыганской громады Мирослав Горват в Facebook.
"В цыганских поселениях начата системная вакцинацию от COVID-19. Заразиться коронавирусом может человек любого возраста независимо от пола, происхождения и национальности", - отметил он.
Он призвал прививаться от коронавируса, особенно людей, у которых есть хронические заболевания.
Хорват поблагодарил чиновников из ОГА и медиков за организацию процесса в ромском поселении в Ужгороде.
Депутат сообщил, что по предварительной договоренности выездные центры вакцинации будут работать во всех цыганских поселениях области.
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