На Закарпатье начали вакцинацию рома, - депутат Ужгородского горсовета

Об этом сообщил депутат Ужгородского горсовета, представитель цыганской громады Мирослав Горват в Facebook.



"В цыганских поселениях начата системная вакцинацию от COVID-19. Заразиться коронавирусом может человек любого возраста независимо от пола, происхождения и национальности", - отметил он.



Он призвал прививаться от коронавируса, особенно людей, у которых есть хронические заболевания.



Хорват поблагодарил чиновников из ОГА и медиков за организацию процесса в ромском поселении в Ужгороде.

Депутат сообщил, что по предварительной договоренности выездные центры вакцинации будут работать во всех цыганских поселениях области.