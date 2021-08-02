На Закарпатье из-за урагана не работает пункт пропуска на границе с Венгрией
Пропуск в пункте "Лужники - Бурегшурань" на украинском-венгерской границе временно не осуществляется
Об этом сообщил пресс-центр ГПСУ.
Прекращение пропускных операций связано с отсутствием электроснабжения, которую вызвал ураган.
Сейчас принимаются меры по восстановлению работы пунктов пропуска.
- 2 августа в результате осложнения погодных условий обесточены 529 населенных пунктов в 7 областях
- Укрзализныця предупредила о задержке десяти поездов из-за непогоды.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.72
Покупка 26.72Продажа 26.97
-
EUR
Покупка 31.65Продажа 32.03
- Актуальное
- Важное