На Закарпатье из-за урагана не работает пункт пропуска на границе с Венгрией

Об этом сообщил пресс-центр ГПСУ.



Прекращение пропускных операций связано с отсутствием электроснабжения, которую вызвал ураган.



Сейчас принимаются меры по восстановлению работы пунктов пропуска.

2 августа в результате осложнения погодных условий обесточены 529 населенных пунктов в 7 областях

Укрзализныця предупредила о задержке десяти поездов из-за непогоды.