На Закарпатье и Львовщине превышены показатели COVID-госпитализаций

Об этом свидетельствуют данные МОЗ.

Во Львовской области длительное время наблюдается высокая динамика госпитализаций больных коронавируса.

Сейчас она составляет 62,3%, а ранее находилась в пределах 60,9% -78,0%.

В свою очередь, в Закарпатской области, где недавно динамика COVID-госпитализаций была в норме, ситуация ухудшилась - теперь показатель составляет 50,8%, вместо 9,1% -27,9% фиксированных ранее.

В то же время, в Луганской области, где долгое время было превышение по этому же показателю - более 90%, динамика стабилизировалась и сейчас составляет 43,1%.

На сегодня все области Украины находятся в "зеленой" зоне адаптивного карантина.

Добавим, норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

За сутки 8 сентября в Украине зафиксировано 3663 новые подтвержденные случаи COVID-19 (из них детей - 342, медработников - 63).

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