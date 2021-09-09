На Закарпатье и Львовщине превышены показатели COVID-госпитализаций
По состоянию на 9 сентября все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина, однако в некоторых показатели госпитализаций не в пределах нормы
Об этом свидетельствуют данные МОЗ.
Во Львовской области длительное время наблюдается высокая динамика госпитализаций больных коронавируса.
Сейчас она составляет 62,3%, а ранее находилась в пределах 60,9% -78,0%.
В свою очередь, в Закарпатской области, где недавно динамика COVID-госпитализаций была в норме, ситуация ухудшилась - теперь показатель составляет 50,8%, вместо 9,1% -27,9% фиксированных ранее.
В то же время, в Луганской области, где долгое время было превышение по этому же показателю - более 90%, динамика стабилизировалась и сейчас составляет 43,1%.
На сегодня все области Украины находятся в "зеленой" зоне адаптивного карантина.
Добавим, норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.
- За сутки 8 сентября в Украине зафиксировано 3663 новые подтвержденные случаи COVID-19 (из них детей - 342, медработников - 63).
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