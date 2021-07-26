На Закарпатье еще у 6 человек подозревают штамм Delta: они были в России

Об этом сообщает врач-эпидемиолог "Закарпатского областного центра по контролю и профилактике болезней МЗ Украины" Любовь Данич в комментарии "Укринформу".



"Сейчас мы говорим о том, что на Закарпатье есть шесть подозрений на коронавирус штамма Delta, это молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, есть и люди старшего возраста также. Некоторые лечатся амбулаторно, другие - в стационаре. У подавляющего большинства этих больных в анамнезе путешествия в Российскую Федерацию, два случая с подозрением на штамм Delta зафиксировано в Ужгороде, в частности", - сказала Данич.



По словам врача на основе биоматериала этим больным уже проведены предварительные молекулярно-генетические исследования на базе референтной лаборатории в г. Киеве. По результатам этих исследований обнаружены мутации коронавируса.



В дальнейшем эти исследования требуют дополнительного секвенирования для того, чтобы с точностью сказать, что это именно вирус штамма Delta, который циркулирует сейчас в других странах.



Результаты исследований по европейской лаборатории ожидают в ближайшее время, биоматериал был отобран у больных 16 июля.



Напомним, что по состоянию на 14 июля на Закарпатье официально подтвердили два случая штамма коронавируса "Дельта", больные также посещали Россию. До этого два случая были обнаружены в Киеве.



22 июля в Александровской больнице Киева первичным тестированием обнаружили 6 случаев COVID-19 штамма "Дельта".



А 25 июля зафиксировали три случая COVID, вызванного штаммом коронавируса "Дельта" во Львовской области.

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