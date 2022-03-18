На Закарпатье для переселенцев установят временные мини дома

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатского облсовета.



"В ближайшее время Евросоюз преследует цель реализовать благотворительный проект и передать Украине мини домики для переселенцев со всеми необходимыми коммуникациями. Сейчас нужно на центральном уровне урегулировать вопросы их правомерного ввоза на таможенную территорию Украины, - отметил глава облсовета.



Читайте также: Зеленский поручил Кабмину максимально упростить прохождение через таможню всех товаров.



По словам главы Гостаможслужбы, пока нет случаев необоснованных простоев гуманитарных грузов, а Гостаможслужба тесно сотрудничает с различными волонтерскими организациями для ускорения пропуска первоочередных потребностей военных и переселенцев.

Напомним, Европейская Комиссия обнародовала операционные инструкции для стран-членов по имплементации Директивы по временной защите, которую ЕС активировал для оказания практической помощи украинским беженцам, спасающимся на территории Евросоюза от российской агрессии.