Об этом сообщает глава Закарпатской облгосадминистрации Виктор Никита, передает Еспресо.Запад .

Сегодня прошла встреча руководства области с бизнесом. По информации Виктора Никиты, предприниматели Закарпатья согласились контролировать цены и понимают, что зарабатывать деньги на такой ситуации, как сегодня, это неправильно. Они готовы предоставить также на безвозмездной основе некоторые товары.

Кроме того, состоялась встреча с дипломатическими представителями Венгрии, Словакии и Румынии. Власти области налаживают устойчивый товарооборот между Закарпатьем и соседними странами, обеспечивают упрощенную и ускоренную процедуру ввоза продукции, в частности топлива, продуктов, лекарств и т.д.

Ранее глава области обратился к жителям с просьбой не скупать все в магазинах и на АЗС, не создавать очереди и искусственный дефицит. Он заверил, что всем необходимым население будет обеспечено, над этим власть работает 24/7. К тому же, есть поддержка международных партнеров.