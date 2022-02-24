На Закарпатье бизнес не будет повышать цены на продукты
Предприниматели отметили, что зарабатывать деньги в такой ситуации как сегодня – неправильно
Об этом сообщает глава Закарпатской облгосадминистрации Виктор Никита, передает Еспресо.Запад .
Сегодня прошла встреча руководства области с бизнесом. По информации Виктора Никиты, предприниматели Закарпатья согласились контролировать цены и понимают, что зарабатывать деньги на такой ситуации, как сегодня, это неправильно. Они готовы предоставить также на безвозмездной основе некоторые товары.
Кроме того, состоялась встреча с дипломатическими представителями Венгрии, Словакии и Румынии. Власти области налаживают устойчивый товарооборот между Закарпатьем и соседними странами, обеспечивают упрощенную и ускоренную процедуру ввоза продукции, в частности топлива, продуктов, лекарств и т.д.
Ранее глава области обратился к жителям с просьбой не скупать все в магазинах и на АЗС, не создавать очереди и искусственный дефицит. Он заверил, что всем необходимым население будет обеспечено, над этим власть работает 24/7. К тому же, есть поддержка международных партнеров.
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