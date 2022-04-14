На ЗАЭС захватчики продолжают делать свои укрепления, технически станция под контролем украинской стороны, – глава Энергоатома

Об этом он сказал в эфире Espreso TV.



Котин отметил, что Запорожская атомная станция "все еще находится в лапах захватчиков". "Оккупанты продолжают там делать свои укрепления. Сейчас на территории ЗАЭС находятся непосредственно российские солдаты, также так называемая Росгвардия, кроме того есть группа кавказских национальностей – осетины, ингуши, чеченцы, также есть российский ОМОН и ФСБ. На блокпостах есть представители ОРДЛО" – именно они несут наибольшую угрозу", – подчеркнул Котин.



Также он добавил: "Технически украинская сторона руководит ЗАЭС. Менеджмент станции должен согласовывать все вопросы с военными командирами оккупантов".



Кроме того, Котин отметил, что оккупанты свирепствуют в отношении жителей Энергодара и персонала ЗАЭС.

"Оккупанты пристают к женщинам. Провоцируют людей, например говорят: "Слава Украине". Если кто-то пытается ответить: "Героям Слава", - то сразу получает от них прикладом автомата в лицо", - сказал он.

Напомним, 24 февраля этого года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Глава ОБСЕ назвал действия России актом государственного терроризма.

Руководитель Энергоатома Петр Котин ранее заявлял , что физическим присутствием на Запорожской и Чернобыльской АЭС российские захватчики шантажируют Украину и мир.

Добавим, процессами взрывов на Запорожской АЭС управляют российские ядерщики.

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