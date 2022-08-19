На ЗАЭС вражеская техника стоит у главного маслоблока в турбинном отделении, который через стенку от реакторного, - работник станции
Артем, житель Энергодара и работник ЗАЭС, отметил, что оккупант пожароопасно разместил военную технику с боекомплектами возле маслоблока, в котором находится 128 тонн машинного масла
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
Работник Запорожской АЭС отметил, что оккупанты контролируют полностью периметр станции, но на энергоблоках их не было до того момента, пока не начали загонять свою технику с боекомплектом, БТРы и другую тяжелую военную технику.
"В турбинном зале одного из энергоблоков станции военная техника стоит у главного маслоблока , в котором находится 128 тонн машинного масла. Это очень опасно, потому что может что-то произойти с боекомплектом или кто-то начнет курить, как они это периодически делают. Соответственно, произойдет большой пожар" , а пожарная техника не сможет добраться до главного маслобака. А именно турбинное отделение напрямую находится за стеной от реакторного отдела", - пояснил Артем.
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