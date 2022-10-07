На ЗАЭС состоялась первая ротация представителей миссии МАГАТЭ, - Гросси
На Запорожской АЭС состоялась первая ротация находившихся там больше месяца членов миссии МАГАТЭ
Об этом говорится в сообщении МАГАТЭ в твиттере.
"Теперь на предприятии находится новая усиленная команда экспертов МАГАТЭ по безопасности и гарантиям", - говорится в сообщении.
Ранее руководитель МАГАТЭ заверил президента Украины, что международное сообщество будет контактировать по ЗАЭС только с Украиной, потому что это украинская собственность.
- Россияне заставляют украинских работников на Запорожской атомной электростанции подписывать контракты с Росатомом, чтобы дальше на ней работать.
- Бывший руководитель Госинспекции ядерного регулирования заявил , что на временно оккупированной Запорожской АЭС рашисты заминировали первый и второй атомные энергоблоки.
- 5 октября президент Энергоатома Петр Котин взял на себя обязанности генерального директора Запорожской атомной электростанции.
- Владимир Путин издал указ о передаче ЗАЭС под контроль России.
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