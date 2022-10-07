Об этом говорится в сообщении МАГАТЭ в твиттере.

"Теперь на предприятии находится новая усиленная команда экспертов МАГАТЭ по безопасности и гарантиям", - говорится в сообщении.

Ранее руководитель МАГАТЭ заверил президента Украины, что международное сообщество будет контактировать по ЗАЭС только с Украиной, потому что это украинская собственность.

Россияне заставляют украинских работников на Запорожской атомной электростанции подписывать контракты с Росатомом, чтобы дальше на ней работать.

Бывший руководитель Госинспекции ядерного регулирования заявил , что на временно оккупированной Запорожской АЭС рашисты заминировали первый и второй атомные энергоблоки.

5 октября президент Энергоатома Петр Котин взял на себя обязанности генерального директора Запорожской атомной электростанции.

Владимир Путин издал указ о передаче ЗАЭС под контроль России.

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