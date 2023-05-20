Об этом рассказал в интервью Голосу Америки президент украинской государственной атомной компании "Энергоатом", оператора Запорожской АЭС Петр Котин.

"Персонал просто в постоянной надежде, что это (деоккупация, - ред.) наконец-то произойдет, и просто ждет и просит помощи", - рассказал он.

По словам Котина, "уровень безумия у этих окупантов разный". Он заявил, что опасается их намерений и планов, поскольку на станции много ядерного материала – шесть атомных энергоблоков, шесть реакторов, заполненных топливом, ядерное топливо, шесть заполненных бассейнов отработанного топлива – при их повреждении возможен выброс радиации.

"В зависимости от масштабов повреждения, речь может идти о локальном загрязнении или наоборот о "масштаба Чернобыля или размера Фукусимы". А дальше уже будет зависеть только от погодных условий и направления ветра, который будет разносить загрязнение", - считает Котин.

По его словам, украинские ядерщики ожидали "намного большего" от международного агентства по атомной энергии.

“Их участие было полезно. Кроме того, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси также очень помог в решении некоторых проблем, возникающих на станции. К примеру, увольнение и.о. гендиректора завода. Его уволили за три дня, и я не уверен, был бы он сейчас жив, если бы не Гросси. Также на Запорожской атомной электростанции сейчас постоянно находятся наблюдатели”, - сказал Котин.

Он также поддержал идею Гросси о свободной от военных территории вокруг ЗАЭС.

На МАГАТЭ Котин возлагает надежды по освобождению заложников в Энергодаре и противодействию опасности от россиян потенциального катастрофического загрязнения Европы.

Кроме того, он надеется на "настоящий персонал Росатома": "Они, конечно, поддерживают российские войска, но некоторые из них являются профессионалами-ядерщиками, и они понимают риски".

Котин рассказал, что со времени оккупации на ЗАЭС было шесть отключений, что очень опасно для станции.

”Это будто первый этап события, которое произошло на Фукусиме. Тогда во время землетрясения японская станция потеряла внешнее питание. А через 30 минут пришло цунами и все поддерживавшие питание дизельные генераторы затонули и перестали работать. В Запорожье мы проходили этот первый этап шесть раз”, – сравнил он.