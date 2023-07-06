Об этом в эфире телемарафона сказал президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

"Их количество там то увеличивается, то уменьшается. По последней информации, там (на ЗАЭС, — ред.) находятся около 700 военных лиц. Фактически там есть и взрывчатка, и оружие. Есть все другие вещества, которые не нужны на этом объекте. Станция заминирована", — сказал он.

"Они пройдут все, если считают, что с той стороны может быть нападение. На крышах некоторых энергоблоков были размещены пулеметные гнезда", - добавил Котин.

Относительно питания станции, несколько дней она работала на генераторах, но сейчас подача тока возобновлена.

"Сейчас питание восстановлено на станции и она питается от двух линий: одна – 750 кВ, другая, резервная линия – 330 кВ", - сказал Котин.

Ситуация на ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал , что обстановка там крайне нестабильна. В этот же день президент Владимир Зеленский заявил , что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации.

Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции.

В четырех областях Украины провели масштабные учения на случай теракта на ЗАЭС.

30 июня ГУР сообщило , что оккупанты постепенно покидают ЗАЭС, рекомендации об эвакуации получили также украинские работники, подписавшие контракт с Росатомом. Кроме того, персонал станции получил приказ в любой аварийной ситуации винить Украину.

ВСУ официально сообщили о возможной подготовке оккупантами провокации на ЗАЭС - на крышах 3 и 4 энергоблоков россияне разместили подозрительные устройства, подобные взрывным. Однако миссия МАГАТЭ заявила, что не зафиксировала признаки минирования станции. В то же время, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов 6 июля заявил, что угроза теракта на Запорожской АЭС уменьшается.