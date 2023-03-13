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На ЗАЭС растет дефицит специалистов, способных обеспечить жизнедеятельность электростанции, - Генштаб

13 мартa, 2023 понедельник
18:26
война с Россией

Во временно захваченном Россией городе Энергодар, на Запорожской АЭС, катастрофически растет дефицит профессиональных работников, которые могут обеспечить жизнедеятельность атомной электростанции

Об этом сообщил Генштаб в вечерней сводке в понедельник, 13 марта.

Отмечается, что после того, как на АЭС российские оккупанты трудоустроили лиц без соответствующего образования и стажа, у российских представителей Росатома истек срок контракта. В то же время, в подписании нового или продлении действующего контракта им отказано. Также отказано в возвращении в Россию, поскольку работать на АЭС особо некому. Все это может привести к непредсказуемым последствиям.

Также добавляется, что противник продолжает нести потери.

"Так, на территории Беловодской районной больницы временно занятой территории Луганской области, на лечение привезли 150 наемников так называемого ЧВК Вагнер, - говорится в сообщении.

Российский агрессор продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на пяти направлениях

"Российский агрессор основные усилия продолжает сосредотачивать на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях и не оставляет попыток выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в течение суток противник нанес 29 авиационных и 6 ракетных ударов. В частности, по профессионально-аграрному лицею населенного пункта Зноб-Новгородское Сумской области. Погиб 1 гражданский человек, еще 5 мирных граждан ранены.

Волынское, Полесское, Сиверское и Слобожанское направления: в течение суток оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Михальчина Слобода Черниговской области, Зноб-Новгородское, Бачевск, Стариковое и Шалыгино Сумской области и Стрилеча, Глубокое, Лукьянцы, Гатище и Вовчан.

Купянское и Лиманское направления: противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Гряниковка, Купянск и Крахмальное Харьковской области и Макеевка, Диброва и Белогоровка в Луганской области.

Бахмутское направление: вражеским обстрелам подверглись, в частности, Бондарное, Васюковка, Дубово-Василивка, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Константиновка и Зализное Донецкой области.

Авдеевское, Марьинское и Шахтерское направления: вражеским обстрелам подверглись районы более 10 населенных пунктов рядом с линией столкновения. Среди них – Каменка, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Угледар Донецкой области.

Запорожское и Херсонское направления: обстрелам подверглись, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка, Каменское, Новоселка Запорожской области; Тамарино и Очаков Николаевской области, а также более 30 населенных пунктов Херсонской области. Среди них – Золотая Балка, Гавриловка, Берислав, Зеленовка, Благовещенское, Херсон и Днепровское.

В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава врага

В течение суток Авиация Сил обороны Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов.

  • В понедельник, 13 марта, в Дарьевской громаде Херсонщины под российский обстрел попала бригада энергетиков, один человек получил ранения.
  • 13 марта сообщалось, что Кинбурнская коса продолжает находиться в состоянии оккупированной территории – россияне ее используют для террора морского транспортного коридора через Днепровский лиман.
оккупированные территории
Запорожская АЕС
Энергодар
Военные новости
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