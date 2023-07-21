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На ЗАЭС привезли работников из 6 российских атомных станций

21 июля, 2023 пятница
07:57
Война с Россией

Оккупанты привезли на Запорожскую АЭС работников из шести атомных станций России из-за того, что персонал станции отказывается сотрудничать с захватчиками

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"В связи с нежеланием работников Запорожской атомной электростанции идти на сотрудничество с оккупантами, россиянам приходится привозить туда работников Росэнергоатома", – говорится в сообщении.

По неполным данным, речь идет о работниках АЭС, расположенных в европейской части РФ. В частности, это могут быть специалисты из Балаковской, Калининской, Курской, Нововоронежской, Ростовской и Смоленской атомных электростанций.

На ЗАЕС завезли працівників із 6 російських атомних станцій

Фото: sprotyv.mod.gov.ua

Что известно о ситуации на ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также кафиры почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал, что обстановка там крайне нестабильна. В этот же день президент Владимир Зеленский заявил, что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации.

Затем начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции. После чего в четырех областях Украины провели масштабные учения на случай теракта на ЗАЭС.

30 июня ГУР сообщило, что оккупанты постепенно покидают ЗАЭС, рекомендации об эвакуации получили также украинские работники, подписавшие контракт с Росатомом. Кроме того, персонал станции получил приказ в любой аварийной ситуации винить Украину. А уже 2 июля мэр временно оккупированного Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что часть работников Росатома и коллаборантов, подписавших с компанией контракт, уехала из ЗАЭС.

Ночью, 4 июля, Запорожская АЭС потеряла питание по основной линии электропередачи, станцию подключили на единственную доступную резервную линию. Впоследствии ВСУ официально сообщили о возможной подготовке оккупантами провокации на ЗАЭС - на кровле 3 и 4 энергоблоков россияне разместили подозрительные устройства, похожие на взрывные.

5 июля во время заседания Форума по безопасности сотрудничества ОБСЕ было заявлено Европейский Союз, в котором говорилось, что Россия должна немедленно прекратить действия, представляющие угрозу безопасности ядерных объектов и вывести войска из Украины. Тогда же гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство не зафиксировало признаки минирования ЗАЭС. По его словам, несмотря на это, специалисты "чрезвычайно насторожены". Впоследствии появились спутниковые снимки Planet Labs, сделанные утром 5 июля, зафиксировав на крыше четвертого энергоблока Запорожской АЭС появление неизвестных объектов. О минировании именно этого энергоблока ранее сообщал Генштаб.

В то же время начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов 6 июля заявил, что угроза теракта на Запорожской АЭС уменьшается. Однако президент НАЭК "Энергоатом" впоследствии сообщил, что на Запорожской АЭС сейчас находятся около 700 россиян. Станция заминирована, а на крышах энергоблоков размещены пулеметные гнезда. Также в Энергоатоме сообщили, что оккупанты допускают к работе на Запорожской АЭС специалистов из РФ, совершенно не имеющих необходимых знаний и навыков для управления станцией.

7 июля США в ОБСЕ призвали РФ немедленно вывести свои войска из ЗАЭС и вернуть ее под контроль Украины, поскольку обеспокоены сообщениями о минировании Россией станции и планах проведения операции "под чужим флагом". Также в тот день стало известно, что миссия МАГАТЭ получила возможность осмотреть несколько объектов Запорожской АЭС, кроме крыши, однако никаких признаков взрывчатки не обнаружила.

Территорию оккупированной ЗАЭС также посетил первый заместитель руководителя администрации Путина Сергей Кириенко. Визит прошел на фоне обнародования информации о заминировании оккупантами ЗАЭС.

В то же время украинская разведка отмечала, что оккупанты продолжают минировать Запорожскую АЭС и объекты на территории станции. Устанавливают взрывчатые вещества и минно-взрывные заграждения. Минобороны отмечало минирование врагом технических помещений и машинных залов.

14 июля стало известно, что на ЗАЭС в настоящее время находятся около 500 российских военных и сотрудники Росатома, в том числе используют станцию для обстрела Запорожской и Днепропетровской областей. Позже президент Энергоатома Петр Котин сообщил, что россияне продолжают минировать ЗАЭС. Также оккупанты используют станцию как свою военную базу.

19 июля ГУР предупредило, что Россия планирует совершить очередную вооруженную провокацию на территории Запорожской атомной электростанции "под чужим флагом".

Уже на следующий день сообщалось, что украинский персонал ЗАЭС отказывается запускать четвертый энергоблок, который приказало запустить незаконно назначенное Россией руководство.

Экономика
оккупированные территории
ядерная безопасность
Запорожская область
Запорожская АЕС
Энергодар
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