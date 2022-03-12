На ЗАЭС прибыли 11 сотрудников Росатома, в том числе инженеры, - Энергоатом
В Запорожскую атомную электростанцию 11 марта прибыли 11 сотрудников Росатома. В их числе, в частности, инженеры Балаковской и Ростовской АЭС
Об этом сообщили в Энергоатоме, передает Еспресо.TV ."Вчера на Запорожскую АЭС прибыло 11 гражданских лиц из Росатома. Среди них были идентифицированы главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко и заместитель главного инженера по ремонтам Ростовской АЭС Иван Малахов", - говорится в сообщении.
Представитель группы сообщил, что они были направлены для оценки ядерной и радиационной безопасности. Однако еще одной причиной их прибытия может служить то, что сотрудники Запорожской АЭС отказались сотрудничать с оккупантами.
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"Другой представитель оккупантов, представившийся руководителем "военно-гражданской администрации", заявил, что эта территория РФ и будет такой навсегда, а Запорожская АЭС уже принадлежит к системе управления концерна Росатом", - добавили в Энергоатоме.
- Напомним, 4 марта в результате обстрелов российских оккупационных войск вспыхнул пожар на территории Запорожской атомной электростанции.
- Запорожская ОВА и мэр города Дмитрий Орлов сообщили, что на ЗАЭС радиационный фон в норме, однако жителей призывают меньше находиться на улице.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил обстрел Запорожской атомной электростанции российскими войсками, приведший к пожару на территории АЭС.
- 4 марта прокуратура начала расследование нападения россиян на электростанцию в Энергодаре.
- Впоследствии на Запорожскую АЭС кафиры ввезли 14 пропагандистов, которые планируют создать фейк, чтобы убедить мир о "безопасности" на ядерном объекте.
- Также министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что российские кафиры пытают оперативный штаб Запорожской АЭС.
- Кроме того, МАГАТЭ перестало получать сигналы с оккупированной Запорожской АЭС.
- 10 марта российские кафиры, захватившие Запорожскую АЭС, заменяли побережье Каховского водохранилища . Оно граничит с территорией атомной станции.
- Российские кафиры разместили на Запорожской АЭС свою военную технику
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