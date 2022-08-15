Об этом сообщает Энергоатом.

Сообщается, что в результате российских обстрелов были серьезно повреждены азотно-кислородная станция, объединенный вспомогательный корпус, а также насосная станция хозяйственно-бытовых стоков. Кроме того, повреждения получило открытое распределительное устройство 750 кВ (ВРП-750).

Как передает Энергоатом, периодические обстрелы ЗАЭС российскими войсками из РСЗО начиная с прошлой недели повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции.

Так, в результате обстрела станции на одном из энергоблоков сработала аварийная защита – один из трех рабочих энергоблоков теперь отключен.

Также россияне обстреляли пожарную часть, расположенную за территорией ЗАЭС. Пожарная часть предназначена для защиты станции от пожаров и их тушения при чрезвычайных ситуациях.

Как сообщает Энергоатом, остаются также риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ. Вдобавок, высок уровень пожарной опасности.

Также в результате обстрелов были повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ ЗАЭС.

Энергоатом напоминает, что Запорожская АЭС по-прежнему оккупирована и контролируется российскими войсками. В то же время, украинский персонал станции продолжает работать и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений.

В настоящее время ЗАЭС продолжает функционировать и производить электроэнергию для нужд украинской энергосистемы.

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