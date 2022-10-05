На ЗАЭС планируют перезапустить один из шести энергоблоков, – МАГАТЭ

Об этом говорится в отчете МАГАТЭ .

"Сегодня эксперты МАГАТЭ на месте узнали, что ЗАЭС планирует перезапустить один из шести своих реакторов, которые сейчас все находятся в режиме холодной остановки. Руководство украинского оперативного персонала проинформировало присутствующих на ЗАЭС экспертов МАГАТЭ, что ведется подготовка к запуску 5 блока на сниженной мощности пары и тепла для нужд АЭС", – говорится в отчете.

В МАГАТЭ отмечают, что нужно время для завершения подготовительных работ, в том числе касающихся необходимых систем и оборудования, прежде чем возобновят работу реактора.

Последний действующий реактор ЗАЭС – блок №6 – остановили 11 сентября: "Он снабжал ЗАЭС электроэнергией для охлаждения и других важных функций безопасности с 7 сентября, когда станция потеряла все внешние высоковольтные источники питания. Но оператор остановил реактор после восстановления внешнего питания станции".

Российские оккупанты днем 30 сентября похитили гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова, его местонахождение неизвестно.

Россияне заставляют украинских работников на Запорожской атомной электростанции подписывать контракты с Росатомом, чтобы дальше на ней работать.

Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был освобожден из российского плена.

Бывший руководитель Госинспекции ядерного регулирования заявил, что на временно оккупированной Запорожской АЭС рашисты заминировали первый и второй атомные энергоблоки.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о признании никчемными актов РФ, нарушающих суверенитет и территориальную целостность нашей страны.

5 октября президент Энергоатома Петр Котин взял на себя обязанности генерального директора Запорожской атомной электростанции.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси едет в Киев для консультаций по охранной зоне безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции.

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