На ЗАЭС планируют перезапустить один из шести энергоблоков, – МАГАТЭ
На Запорожской атомной станции планируется перезапустить один из шести реакторов. Сейчас они находятся в режиме холодной остановки
Об этом говорится в отчете МАГАТЭ .
"Сегодня эксперты МАГАТЭ на месте узнали, что ЗАЭС планирует перезапустить один из шести своих реакторов, которые сейчас все находятся в режиме холодной остановки. Руководство украинского оперативного персонала проинформировало присутствующих на ЗАЭС экспертов МАГАТЭ, что ведется подготовка к запуску 5 блока на сниженной мощности пары и тепла для нужд АЭС", – говорится в отчете.
В МАГАТЭ отмечают, что нужно время для завершения подготовительных работ, в том числе касающихся необходимых систем и оборудования, прежде чем возобновят работу реактора.
Последний действующий реактор ЗАЭС – блок №6 – остановили 11 сентября: "Он снабжал ЗАЭС электроэнергией для охлаждения и других важных функций безопасности с 7 сентября, когда станция потеряла все внешние высоковольтные источники питания. Но оператор остановил реактор после восстановления внешнего питания станции".
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