Об этом сообщает Энергоатом в телеграмме.

"Сегодня, 5 сентября 2022 года, четыре из шести представителей команды инспекции МАГАТЭ завершили работу на Запорожской АЭС и покинули площадку станции. Ожидается, что два эксперта продолжат работу на ЗАЭС на постоянной основе", - пишет Энергоатом.

29 августа стало известно, что миссия МАГАТЭ следует на Запорожскую АЭС. Это произошло после того, как 25 августа захваченная атомная электростанция в Энергодаре была впервые в истории отключена от электроэнергии .

31 августа , около трех часов дня, члены МАГАТЭ прибыли в Запорожье.

31 августа минэнерго обсудило с МАГАТЭ и передало миссии перечень технических и показателей безопасности, которые важно проверить международным экспертам во время визита на станцию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb