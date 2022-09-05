На ЗАЭС осталось двое постоянных представителей МАГАТЭ, остальные инспекторы покинули станцию, - Энергоатом
Сегодня, 5 сентября, Запорожскую атомную электростанцию покинули четыре представителя МАГАТЭ. Два эксперта продолжат работать на станции
Об этом сообщает Энергоатом в телеграмме.
"Сегодня, 5 сентября 2022 года, четыре из шести представителей команды инспекции МАГАТЭ завершили работу на Запорожской АЭС и покинули площадку станции. Ожидается, что два эксперта продолжат работу на ЗАЭС на постоянной основе", - пишет Энергоатом.
- 29 августа стало известно, что миссия МАГАТЭ следует на Запорожскую АЭС. Это произошло после того, как 25 августа захваченная атомная электростанция в Энергодаре была впервые в истории отключена от электроэнергии .
- 31 августа , около трех часов дня, члены МАГАТЭ прибыли в Запорожье.
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