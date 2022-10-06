Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем обращении.

6 октября президент провел встречу с прибывшим с визитом в Киев руководителем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"Наши переговоры касались, прежде всего, ситуации на захваченной российскими террористами Запорожской атомной станции. Но на самом деле эта тематика значительно шире. Она касается не только Украины и не только в контексте радиационной безопасности. Конечно, любые решения текущего руководителя России относительно Запорожской станции и любые попытки России перевести станцию якобы в свою собственность ничтожны и, откровенно говоря, глупы. Это же атомная станция. Это же вам не какой-нибудь дворец, не ЮКОС или что-то другое, что уже удавалось украсть российскому руководству", - заявил Владимир Зеленский.

По словам президента, было важно услышать от господина Гросси, что международное сообщество будет контактировать по ЗАЭС только с Украиной, потому что это украинская собственность.

"Сейчас на станции около 500 оккупантов. А это не что иное, как 500 рисков катастрофы. Мир это понимает. И я благодарю за поддержку всех, кто борется за возвращение полного украинского контроля над станцией и за ее полную демилитаризацию", - сказал Владимир Зеленский.

Он также добавил, что еще одна проблема перехода Запорожской АЭС под контроль РФ – электричество.

"Если Запорожская станция не работает, мы в Украине получаем определенные сложности. Получаем ситуацию, когда у нас нет профицита электричества, которое мы можем, в частности, экспортировать в страны ЕС. Это минус и для народов ЕС, которые теряют надежный источник энергоснабжения. Это минус и для нас, украинцев. Мы говорим об этом честно. Мы говорим честно, что нам всем в Европе нужно вместе бороться за свои интересы – в полном единстве", – заявил Зеленский.

Россияне заставляют украинских работников на Запорожской атомной электростанции подписывать контракты с Росатомом, чтобы дальше на ней работать.

Бывший руководитель Госинспекции ядерного регулирования заявил , что на временно оккупированной Запорожской АЭС рашисты заминировали первый и второй атомные энергоблоки.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о признании никчемными актов РФ, нарушающих суверенитет и территориальную целостность нашей страны.

5 октября президент Энергоатома Петр Котин взял на себя обязанности генерального директора Запорожской атомной электростанции.

Владимир Путин издал указ о передаче ЗАЭС под контроль России.

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