Об этом сообщили в telegram-канале НАЭК "Энергоатом".

"В результате бессмысленного террористического обстрела рашистами в ночь на 22 мая, в 5:26 отключилась последняя высоковольтная линия передач Днепровская 750кВ, из которой для собственных нужд питалась временно оккупированная Запорожская АЭС. , ЗАЭС переходит в режим блэкаута", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что после потери внешнего питания, жизненно необходимого для обеспечения работы помп охлаждения ядерного материала энергоблоков, в автоматическом режиме включились все дизель-генераторы АЭС. В посте отмечается, что запаса топлива хватит на десять суток.

В случае невозможности возобновления внешнего питания станции, в течение этого времени может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира.

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"Дальнейшая оккупация ЗАЭС Россией, господство на ней нелегитимного неподготовленного рашистского руководства, которое не несет никакой ответственности за ядерную и радиационную безопасность объекта, постоянно ухудшает условия поддержания станции на грани ядерной и радиационной аварии. Ядерный терроризм России должен немедленно остановить покинуть территорию станции и города-спутника Энергодара", - отмечается в посте.

Добавляется также, что ЗАЭС немедленно возвратится под полный контроль законного оператора – Энергоатома, с последующим приведением станции в нормальный режим эксплуатации с восстановлением ядерной и радиационной безопасности объекта.

В настоящее время срочно необходимы действия всего международного сообщества для вывода рашистских террористических группировок с территории Запорожской АЭС, передачи его под полный контроль компетентного легитимного оператора – украинского Энергоатома и восстановления условий сохранения ядерной, радиационной и физической безопасности ядерного объекта.