Об этом сообщается на сайте МАГАТЭ.

Эксперты подтвердили, что непосредственных проблем с ядерной безопасностью нет. Основное оборудование невредимо, несмотря на значительные разрушения на территории.

По словам генерального директора агентства Рафаэля Гросси, это один из самых серьезных подобных инцидентов за последние месяцы.

Отмечается, что статус шести реакторных блоков – стабильный, а отработанное топливо, а также свежее топливо и разного уровня радиоактивные отходы в соответствующих хранилищах цельные. Однако эксперты МАГАТЭ все же наблюдали масштабные повреждения на территории.

"Это обуславливает серьезную обеспокоенность, поскольку четко демонстрирует абсолютную интенсивность атак на одну из крупнейших в мире атомных электростанций", - сказал Гросси.

Также обследование экспертов выявило разного рода повреждения в оборудовании станции и ее зданий, а также инфраструктуры.

"Наблюдения группы включали повреждение резервуаров для хранения конденсата, что привело к нерадиоактивной утечке; несколько ударов по главной дороге вдоль реакторов АЭС, а также по неработающей железной дороге; трубопроводу воздуха под давлением, пораженному осколками; два удара по кровле специального вспомогательного здания, незначительные видимые повреждения водопровода спринклерной зарядки, а также два ушиба в зоне гауптвахты", - говорится в сообщении.

И хотя больше атак на станцию не было, зафиксированы обстрелы в районе соседнего города Энергодар и промышленной зоны, говорят представители МАГАТЭ.

"Нам повезло, что потенциально серьезного ядерного инцидента не произошло. В следующий раз нам может не повезти", – заявил Гросси.

В связи с возобновлением нападений гендиректор активизировал консультации по созданию охранной зоны на заводе.

По состоянию на утро 20 ноября Энергоатом зафиксировал более 12 ударов войск РФ по территории Запорожской атомной электростанции.

Тогда в МАГАТЭ рассказали, что в результате обстрелов ЗАЭС 20 ноября, на станции пострадало хранилище радиоактивных отходов, охлаждающий бассейн, кабель в один из реакторов, мост в другой реактор и вспомогательные здания. Агентство планировало провести проверку, чтобы оценить масштабы нанесенного ущерба.

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