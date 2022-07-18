Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

"Во второй половине дня в городскую больницу срочно доставлены 9 военных страны-террориста с ранениями разной степени тяжести. Некоторые лечатся амбулаторно, некоторые госпитализированы. Один из них в тяжелом состоянии — он в реанимации. Также есть и погибшие, но назвать их точное количество пока мы не можем. Как и не будем додумывать, что же стало причиной одновременного "прореживания" рядов оккупантов на объекте, который они вроде бы тщательно "охраняют". Об этом, думаю, позже скажут компетентные службы", - написал Орлов.

"Сейчас можем добавить только, что орки испугались настолько, что в панике бегали по территории станции, на длительное время заблокировали на предприятии сразу две смены оперативного персонала, которые должны были сменять друг друга. Наконец людей отпустили", - добавил энергодарский городской голова.

10 июля стало известно, что на ЗАЭС россияне заставляют работников станции сниматься в пропагандистском видео.

29 июня Энергоатом сообщил, что оккупанты пытками требуют у работников ЗАЭС "признаний" в хранении оружия на станции.

5 июля ВСУ рассказали, что большинство персонала Запорожской атомной электростанции, расположенной во временно захваченном Энергодаре, отказывается сотрудничать с РФ , поэтому россияне свозят на станцию рабочих Росэнергоатома.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb