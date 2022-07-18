На ЗАЭС ликвидировали российских оккупантов, - мэр Энергодара
На территории временно оккупированной Запорожской АЭС ликвидировали и ранили российских захватчиков
Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.
"Во второй половине дня в городскую больницу срочно доставлены 9 военных страны-террориста с ранениями разной степени тяжести. Некоторые лечатся амбулаторно, некоторые госпитализированы. Один из них в тяжелом состоянии — он в реанимации. Также есть и погибшие, но назвать их точное количество пока мы не можем. Как и не будем додумывать, что же стало причиной одновременного "прореживания" рядов оккупантов на объекте, который они вроде бы тщательно "охраняют". Об этом, думаю, позже скажут компетентные службы", - написал Орлов.
"Сейчас можем добавить только, что орки испугались настолько, что в панике бегали по территории станции, на длительное время заблокировали на предприятии сразу две смены оперативного персонала, которые должны были сменять друг друга. Наконец людей отпустили", - добавил энергодарский городской голова.
- 10 июля стало известно, что на ЗАЭС россияне заставляют работников станции сниматься в пропагандистском видео.
- 29 июня Энергоатом сообщил, что оккупанты пытками требуют у работников ЗАЭС "признаний" в хранении оружия на станции.
- 5 июля ВСУ рассказали, что большинство персонала Запорожской атомной электростанции, расположенной во временно захваченном Энергодаре, отказывается сотрудничать с РФ , поэтому россияне свозят на станцию рабочих Росэнергоатома.
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