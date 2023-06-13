Об этом рассказал в эфире Еспресо бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков.

"Ситуация на ЗАЭС такова - действительно нужна вода на охлаждение. Сам процесс идет в замкнутом цикле - вода охлаждает, потом она греется на бассейнах выдержки в реакторных установках, потом есть охлаждающий бассейн, где она охлаждается и идет на новый цикл. Нужно, потому что вода испаряется, в сутки дополнительно от 500 до 1 тыс. тонн обязательно. Там есть какие-то резервы, но в крайнем случае там очень мощные скважины, которые смогут это количество воды для охлаждения обеспечивать", - отметил он.

По мнению Плачкова, россияне могут придумать что-то другое, поэтому очень важна миссия МАГАТЭ.

"Если она будет контролировать и предупреждать правительства стран "ядерного клуба", то можно избежать катастрофической ситуации на станции", - подытожил экс-министр.

Реакция МАГАТЭ на подрыв Каховской ГЭС

6 июня Владимир Зеленский обсудил с главой МАГАТЭ последствия подрыва Каховской ГЭС и риски для ЗАЭС и пригласил его в Украину. В ответ на призыв Зеленского Гросси заявил, что возглавит следующую миссию организации на ЗАЭС после подрыва Россией ГЭС.

Позже Рафаэль Гросси сказал, что МАГАТЭ обеспокоено тем, что через два дня ЗАЭС уже не сможет получать воду для охлаждения из водохранилища Каховской ГЭС. 8 июня уровень воды в Каховском водохранилище упал на 2,8 метра до отметки в 14,03 метра, а почасовые темпы потерь несколько замедлились – до 5-7 см/час. Гросси добавил, что в случае если уровень воды упадет ниже 12,7 метра, то Запорожская атомная электростанция больше не сможет перекачивать воду из резервуара на площадку.

9 июня отмечалось, что, по предварительным выводам экспертов МАГАТЭ, Запорожская АЭС должна иметь возможность откачивать воду из резервуара для охлаждения реакторов после того, как ее уровень опустится ниже критических 12,7 м. Тогда же гендиректор Гросси объявил о программе помощи Украине в ответ на затопление плотины в Новой Каховке.

12 июня Гросси заявил, что эксперты озабочены стремительным падением уровня воды на Запорожской ТЭС, вызванным подрывом Каховской ГЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) требует доступа к территории Запорожской атомной электростанции, чтобы проверить расхождение в данных об уровне воды на взорванной Каховской плотине, используемой для охлаждения реакторов станции.