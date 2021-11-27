На Заболотного в Киеве таксист решил развернуться и перевернулся через отбойник на крышу

Подробности рассказывают Вартови.Еспресо.



По словам водителя Mitsubishi, он двигался по улице Заболотного в направлении Одесской площади в крайней левой полосе. По неизвестным причинам, водитель такси Peugeot, ехавший в правой крайней полосе, решил развернуться через четыре полосы. Водитель Mitsubishi не успел вовремя отреагировать и протаранил такси в левый бок. Отметим, что эта дорога имеет одностороннее движение.



Водитель Mitsubishi затормозил, однако избежать столкновения не удалось.



От удара Peugeot перелетел через отбойник и опрокинулся на крышу. Таксиста с переломом ключицы госпитализировали.



На месте работают полиция и следственно-оперативная группа, которые и выяснят детали аварии.



В направлении Одесской площади образовалась пробка.





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