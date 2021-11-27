На Заболотного в Киеве таксист решил развернуться и перевернулся через отбойник на крышу
В Голосеевском районе города Киева вечером в субботу, 27 ноября 2021 года, произошло ДТП с опрокидыванием. Как следствие, столкнулись два автомобиля
Подробности рассказывают Вартови.Еспресо.
По словам водителя Mitsubishi, он двигался по улице Заболотного в направлении Одесской площади в крайней левой полосе. По неизвестным причинам, водитель такси Peugeot, ехавший в правой крайней полосе, решил развернуться через четыре полосы. Водитель Mitsubishi не успел вовремя отреагировать и протаранил такси в левый бок. Отметим, что эта дорога имеет одностороннее движение.
Водитель Mitsubishi затормозил, однако избежать столкновения не удалось.
От удара Peugeot перелетел через отбойник и опрокинулся на крышу. Таксиста с переломом ключицы госпитализировали.
На месте работают полиция и следственно-оперативная группа, которые и выяснят детали аварии.
В направлении Одесской площади образовалась пробка.
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