На южных рубежах наши защитники уничтожили 38 рашистов и 9 единиц вражеской техники.
На юге Украины украинские военные продолжают ведение боевых действий по всей линии огня русских солдат и уничтожать оккупантов
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
"Ситуация на Херсонщине и Николаевщине остается стабильно напряженной. Противник продолжает оборонительные действия по занятому рубежу. Интенсивность обстрелов наших позиций остается высокой", - говорится в сообщении
Силами охраны и обороны юга продолжается ведение боевых действий по всей линии огня.
"Нашими подразделениями и силами авиации в течение суток нанесено поражение 19 целей противника. Общее количество потерь врага в сутки составляет 38 рашистов и 9 единиц техники. и Херсонщине - по одному беспилотнику-разведчику", - пишут военные.
В Черноморской операционной зоне корабельная группировка противника осуществляет демонстрацию присутствия, продолжая удерживание блокады движения судов в северо-западной части моря и сохраняя угрозу ракетного удара по побережью и другим регионам Украины.
Учитывая вероятность активизации диверсионных элементов накануне праздничных дней силами охраны и обороны юга приняты меры по усилению контрдиверсионной работы.
- Напомним, в течение текущих суток, 22 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях украинские защитники успешно отбили 8 атак врага и нанесли немалые потери российским оккупантам
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