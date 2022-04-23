На южных рубежах наши защитники уничтожили 38 рашистов и 9 единиц вражеской техники.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".



"Ситуация на Херсонщине и Николаевщине остается стабильно напряженной. Противник продолжает оборонительные действия по занятому рубежу. Интенсивность обстрелов наших позиций остается высокой", - говорится в сообщении



Силами охраны и обороны юга продолжается ведение боевых действий по всей линии огня.



"Нашими подразделениями и силами авиации в течение суток нанесено поражение 19 целей противника. Общее количество потерь врага в сутки составляет 38 рашистов и 9 единиц техники. и Херсонщине - по одному беспилотнику-разведчику", - пишут военные.



В Черноморской операционной зоне корабельная группировка противника осуществляет демонстрацию присутствия, продолжая удерживание блокады движения судов в северо-западной части моря и сохраняя угрозу ракетного удара по побережью и другим регионам Украины.



Учитывая вероятность активизации диверсионных элементов накануне праздничных дней силами охраны и обороны юга приняты меры по усилению контрдиверсионной работы.

Напомним, в течение текущих суток, 22 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях украинские защитники успешно отбили 8 атак врага и нанесли немалые потери российским оккупантам