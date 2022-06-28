На южном направлении ВСУ нанесли 5 авиаударов, уничтожили полевой склад боеприпасов
Ситуация на южном фронте стабильно сложная, но силы обороны контролируют ее развитие
Об этом говорится в ежедневном отчете от оперативного командования "Юг".
Оккупанты продолжают инженерное укрепление рубежей обороны, обстреливают позиции ВСУ и мирные населенные пункты. Так Николаев был вновь обстрелян реактивной системой залпового огня "Ураган" кассетными боеприпасами. Вертолетными ударами рашисты пытались отвоевать утраченное положение в районе Потемкиного, Плотницкого и Лупарева на Херсонщине, однако защитники Украины не уступили.
"Нашими штурмовиками и многоцелевыми вертолетами нанесено пять авиационных ударов по скоплению вражеской силы и военной техники в Снегиревском, Криворожском и Бериславском районах. Ракетно-артиллерийскими подразделениями при выполнении огневых задач "отминусовано" 18 рашистов, танк Т-72, самоходную гаубицу "акация", автомобильную технику и полевой склад боеприпасов в Херсонском районе", - говорится в сообщении.
Также в ОК "Юг" отметили, что в корабельной группировке вражеского флота в Черном море остаются 2 ракетных носителя по 8 ракет каждый. Они продолжают держать под угрозой боевого применения всю территорию Украины.
- Напомним, 27 июня Генеральный штаб ВСУ сообщил о возможных провокациях армейских подразделений Беларуси на Волынском и Полесском направлениях.
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