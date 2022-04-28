На южном направлении украинские военные уничтожили два состава боеприпасов оккупантов
Подразделения ВСУ при поддержке артиллерии 27 апреля отразили несколько атак врага на южном направлении и уничтожили два состава боеприпасов россиян
Об этом говорится в сообщении в Facebook Оперативного командования "Юг".
"За минувшие сутки в Херсонской и Николаевской области враг пытался улучшить тактическое положение в сторону Николаева, но успеха не имел. Подразделения ВСУ при поддержке артиллерии отразили атаку врага возле Новогригорьевки и две – вблизи Александровки", – говорится в сообщении.
Кроме этого, украинские подразделения сорвали вражескую подготовку к атаке в направлении Николаевки. В районе Нововоронцовки подразделения ПВО сбили беспилотник "Орлан-10". Общие потери врага в сутки составили 49 солдат и офицеров, 14 единиц техники, из которых 6 – бронированной, и еще 3 единицы ракетно-артиллерийского и противовоздушного вооружения. Также в районе Молодецкого и Большой Александровки двойным попаданием уничтожены вражеские склады боеприпасов.
Отмечают, что в Черноморской операционной зоне корабельная группировка Черноморского флота армии РФ остается в готовности к нанесению ракетных ударов по Украине.
- Добавим, в СНБО предупредили украинцев, что Россия начала агрессивную информационно-психологическую операцию, которая имеет целью подавить сопротивление украинцев в Херсонской области.
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