На южном направлении пограничник сбил два FPV-дрона, атаковавших украинские позиции
Пограничник отразил атаку FPV-дронов, пытавшихся обстрелять украинские позиции
Об этом сообщает ДПСУ.
"Три FPV-дрона атаковали позицию пограничников на юге Украины. Боец с позывным Музыкант услышал стаю вражеских "птиц". 2 коптера он ликвидировал в воздухе, а третий беспилотник не доставил лишних хлопот, взорвавшись самостоятельно на подлете", - рассказали пограничники.
Фото: ГНСУ
- С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 236 590 военных . 13 июля Силы обороны отразили атаки россиян возле Берховки и Первомайского.
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