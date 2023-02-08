На южном направлении от Бахмута уменьшилось количество живой силы врага, – заместитель командира батальона "Свобода" Назаренко
Заместитель командира батальона "Свобода" в составе 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Владимир Назаренко отметил, что раненые оккупанты погибают в окопах от морозов под Бахмутом
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"На Бахмутском направлении продолжается напряженная ситуация. Враг пытается продвигаться и применяет последние свои силы. Они используют вагнеровцев в качестве штрафных отрядов. Вместо десантников россияне бросают пехотные соединения и регулярные части, которые пополнены быстро мобилизованными солдатами и не отличаются смелостью. Линия фронта в Бахмуте почти без изменений. Продолжаются бои в окрестностях и в частном секторе города. Противник использует значительное количество артиллерии для разрушения города, чтобы создать неудобства в логистике", - отметил Назаренко.
По его словам, украинские защитники удерживают Бахмут и ведут активную оборону. Любые попытки продвижения врага пресекаются.
"Многие раненые оккупанты погибают в окопах от морозов. Гораздо сложнее ситуация на южных и северных окрестностях от Бахмута. Враг продолжает пытаться взять под контроль трассу Константиновка - Бахмут. Продвижение противника остановлено и отражено некоторые позиции. На южном направлении от Бахмута уменшилось количество живой силы врага. Враг вынужден разворачивать дополнительные структуры, чтобы проводить ротации личного состава", - подчеркнул Назаренко.
- Войска РФ продолжают перегруппировываться по отдельным направлениям, еще на пяти - сосредоточены на наступлении. В свою очередь ВСУ уничтожают врага и отразили атаки в районах 10 населенных пунктов.
- Президент Украины рассказал, что сейчас горячее всего на Донбассе и на Востоке, военное руководство прорабатывает все вражеские сценарии и готовится к любым планам оккупантов.
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