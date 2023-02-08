Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"На Бахмутском направлении продолжается напряженная ситуация. Враг пытается продвигаться и применяет последние свои силы. Они используют вагнеровцев в качестве штрафных отрядов. Вместо десантников россияне бросают пехотные соединения и регулярные части, которые пополнены быстро мобилизованными солдатами и не отличаются смелостью. Линия фронта в Бахмуте почти без изменений. Продолжаются бои в окрестностях и в частном секторе города. Противник использует значительное количество артиллерии для разрушения города, чтобы создать неудобства в логистике", - отметил Назаренко.

По его словам, украинские защитники удерживают Бахмут и ведут активную оборону. Любые попытки продвижения врага пресекаются.

"Многие раненые оккупанты погибают в окопах от морозов. Гораздо сложнее ситуация на южных и северных окрестностях от Бахмута. Враг продолжает пытаться взять под контроль трассу Константиновка - Бахмут. Продвижение противника остановлено и отражено некоторые позиции. На южном направлении от Бахмута уменшилось количество живой силы врага. Враг вынужден разворачивать дополнительные структуры, чтобы проводить ротации личного состава", - подчеркнул Назаренко.

Войска РФ продолжают перегруппировываться по отдельным направлениям, еще на пяти - сосредоточены на наступлении. В свою очередь ВСУ уничтожают врага и отразили атаки в районах 10 населенных пунктов.

Президент Украины рассказал, что сейчас горячее всего на Донбассе и на Востоке, военное руководство прорабатывает все вражеские сценарии и готовится к любым планам оккупантов.







