Об этом заявила начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, Силы обороны продолжают зачищать полосу левого берега, однако враг оставляет обстрелы правобережья. В среднем военные фиксируют 55 обстрелов в сутки.

"Они чувствуют снарядный голод, но пытаются выкручиваться из той ситуации, перетаскивать и маневрировать силами и резервами. Новых ударных формирований мы не наблюдаем, но маневры враг своими силами производит", - отметила Гуменюк.

Спикер добавила, что, страдая вблизи Запорожья, россияне покидают Днепровское направление основным для восстановления.

Кроме этого, Гуменюк заявила, что на Южном направлении за минувшие сутки Силы обороны уничтожили 47 окупантов, 2 станции радиоэлектронной борьбы, 4 крупнокалиберных пушки и очень много автобронетанковой техники. В настоящее время результаты уточняются.