На южном направлении нет новых ударных формирований врага, но россияне совершают маневры, - ОК "Юг"
На южном направлении фронта не наблюдаются новейшие ударные формирования российской армии. Однако РФ продолжает совершать маневры с помощью своих собственных военных сил и средств
Об этом заявила начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
По ее словам, Силы обороны продолжают зачищать полосу левого берега, однако враг оставляет обстрелы правобережья. В среднем военные фиксируют 55 обстрелов в сутки.
"Они чувствуют снарядный голод, но пытаются выкручиваться из той ситуации, перетаскивать и маневрировать силами и резервами. Новых ударных формирований мы не наблюдаем, но маневры враг своими силами производит", - отметила Гуменюк.
Спикер добавила, что, страдая вблизи Запорожья, россияне покидают Днепровское направление основным для восстановления.
Кроме этого, Гуменюк заявила, что на Южном направлении за минувшие сутки Силы обороны уничтожили 47 окупантов, 2 станции радиоэлектронной борьбы, 4 крупнокалиберных пушки и очень много автобронетанковой техники. В настоящее время результаты уточняются.
- В Генштабе сообщалось, что на фронте в течение 4 августа между Силами обороны Украины и российским войском произошло 36 боестолкновений. Россияне за сутки войны в Украине потеряли 4 танка, 32 единицы артиллерийских систем и 620 своих военнослужащих.
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