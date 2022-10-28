На южном фронте за сутки не зафиксированы изменения в составе, дислокации и состоянии россиян
В оперативном командовании "Юг" отметили, что за сутки, 27 октября, российские оккупанты не изменили свою дислокацию на их направлении
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Ситуация на южнобукском направлении стабильно напряжена, но контролируется Силами обороны. Враг продолжает сосредотачивать свои усилия на ведении оборонных действий. Изменений в состоянии, составе и дислокации вражеских сил не отмечено. Оккупанты продолжают наносить огневое поражение по позициям наших подразделений с применением реакционной системы, ствольной артиллерии и минометов", - пишут в "Юге".
РСЗО и артиллерия россиян обстреливали территориальные громады в Баштанском районе Николаевской области, Бериславском районе Херсонщины и Никопольском Днепропетровской. Обошлось без потерь.
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