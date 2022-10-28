На южном фронте за сутки не зафиксированы изменения в составе, дислокации и состоянии россиян

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Ситуация на южнобукском направлении стабильно напряжена, но контролируется Силами обороны. Враг продолжает сосредотачивать свои усилия на ведении оборонных действий. Изменений в состоянии, составе и дислокации вражеских сил не отмечено. Оккупанты продолжают наносить огневое поражение по позициям наших подразделений с применением реакционной системы, ствольной артиллерии и минометов", - пишут в "Юге".

РСЗО и артиллерия россиян обстреливали территориальные громады в Баштанском районе Николаевской области, Бериславском районе Херсонщины и Никопольском Днепропетровской. Обошлось без потерь.

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