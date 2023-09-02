На южном фронте вызревает неприятная ситуация для россиян, - боец ВСУ

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Военная доктрина требует замены или восстановления подразделения, если 30% личного состава потеряла боеспособность. А россияне стараются выводить свои подразделения, когда уже потеряли более 50% личного состава. Российские солдаты, ушедшие на восстановление, каким-то странным образом вчера оказались в плену на южном направлении в районе Работино. Это свидетельствует о том, что вызревает неприятная ситуация для россиян. Войска, которые россияне выводят для восстановления, они снова вынуждены привлекать", - подчеркнул Тимочко.

По его словам, ВСУ начали хорошо продвигаться в сторону Вербового и города Пологи.

"Пологи - это одна из узловых станций. Враг использует Пологи как логистический хаб, обеспечивающий южное направление. Удар по такому направлению отрежет их поставки на Мелитопольском и Токмакском направлениях. Важно, что россияне не смогли организовать и выстраивать оборону в направлении Урожайного", – подчеркнул Тимочко.