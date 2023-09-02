На южном фронте вызревает неприятная ситуация для россиян, - боец ВСУ
Военнослужащий ВСУ, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отметил, что россияне вынуждены снова привлекать войска, которые выводятся для восстановления
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Военная доктрина требует замены или восстановления подразделения, если 30% личного состава потеряла боеспособность. А россияне стараются выводить свои подразделения, когда уже потеряли более 50% личного состава. Российские солдаты, ушедшие на восстановление, каким-то странным образом вчера оказались в плену на южном направлении в районе Работино. Это свидетельствует о том, что вызревает неприятная ситуация для россиян. Войска, которые россияне выводят для восстановления, они снова вынуждены привлекать", - подчеркнул Тимочко.
По его словам, ВСУ начали хорошо продвигаться в сторону Вербового и города Пологи.
"Пологи - это одна из узловых станций. Враг использует Пологи как логистический хаб, обеспечивающий южное направление. Удар по такому направлению отрежет их поставки на Мелитопольском и Токмакском направлениях. Важно, что россияне не смогли организовать и выстраивать оборону в направлении Урожайного", – подчеркнул Тимочко.
- В течение 1 сентября россияне пытались безуспешно наступать на 4 направлениях, однако успеха не имели. ВСУ же успешно продвигаются на Мелитопольском направлении.
- По оценке разведки Британии, россияне, вероятно, пытаются отвлечь Украину от контрнаступления, тем самым заставляя ее разделить свои силы между Ореховом и Купянском.
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